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Жителя Тайшета будут судить за организацию экстремисткой деятельности

Следователи завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Приангарье задержали лидера ячейки экстремисткой организации. С августа 2020 года по сентябрь 2021 мужчина отбывал наказание в колонии, там организовал и возглавил запрещенную деятельность. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас незаконную деятельность пресекли. Помимо этого, 29-летний житель Тайшета играл с заключенными в азартные игры и назначал «смотрящих» за отрядами.

— У него дома нашли пневматический пистолет с боевыми патронами, блокнот, где зафиксированы суммы, которые ему отдавали другие осужденные. Также изъяли 15 телефонов, два ноутбука, шесть банковских карт, открытки и нарды с изображениями запрещенной идеологии и растительные наркотики, — рассказывают в пресс-службе МВД.

Все изъятое передали на экспертизу. Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению. Следователи завели уголовное дело за организацию запрещенной деятельности. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в жительница Приангарья пыталась сбыть синтетические наркотики.