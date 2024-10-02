Жителя Тайшета будут судить за организацию экстремисткой деятельности

— У него дома нашли пневматический пистолет с боевыми патронами, блокнот, где зафиксированы суммы, которые ему отдавали другие осужденные. Также изъяли 15 телефонов, два ноутбука, шесть банковских карт, открытки и нарды с изображениями запрещенной идеологии и растительные наркотики, — рассказывают в пресс-службе МВД.