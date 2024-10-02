Разгуливающего с оружием буйного приморца заключили под стражу

Как мы писали ранее, 37-летний неоднократно судимый приморец встревожил жителей поселка Новый. Мало того, что он был пьяный, так еще и гулял по улице с ружьем в руках, а затем целился из него в воздух и стрелял. Эту картину наблюдали местные жители, которые сняли все на видео, кадры мы публиковали в нашем telegram-канале.