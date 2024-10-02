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Разгуливающего с оружием буйного приморца заключили под стражу

В Приморье избрали меру пресечения мужчине с ружьем.

Источник: ГУ МВД

Жителю Артема, который разгуливал по улице поселка Новый с ружьем в руках, избрали меру пресечения. По решению суда он проведет в СИЗО два месяца.

Как мы писали ранее, 37-летний неоднократно судимый приморец встревожил жителей поселка Новый. Мало того, что он был пьяный, так еще и гулял по улице с ружьем в руках, а затем целился из него в воздух и стрелял. Эту картину наблюдали местные жители, которые сняли все на видео, кадры мы публиковали в нашем telegram-канале.

Во время задержания приморец пытался спровоцировать конфликт, но его все-таки доставили в отдел, а оружие изъяли и направили на экспертизу. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в одном из домов на Нейбута во Владивостоке отец угрожал собственному сыну застрелить его.