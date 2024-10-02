В Иркутске накажут водителя маршрутки № 16 «С» за проезд на красный свет

Госавтоинспекция установила личность водителя маршрутки, грубо нарушившего ПДД в Иркутске. В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал благодаря видео в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса № 16 «С» проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Байкальская, создавая опасную ситуацию для других участников движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
— Нарушителем ПДД оказался 52-летний местный житель. После того как полицейские объяснили ему, что так делать нельзя, он пообещал впредь не допускать подобных ошибок, но от административной ответственности так просто отделаться все же не получится. Мужчина заплатит штраф — 1 тысячу рублей, — уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать действующие ПДД. Не совершайте опасных манёвров, будьте внимательны на дороге. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.