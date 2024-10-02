В Иркутске накажут водителя маршрутки № 16 «С» за проезд на красный свет

— Нарушителем ПДД оказался 52-летний местный житель. После того как полицейские объяснили ему, что так делать нельзя, он пообещал впредь не допускать подобных ошибок, но от административной ответственности так просто отделаться все же не получится. Мужчина заплатит штраф — 1 тысячу рублей, — уточнили в ведомстве.