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На СВО погиб 33-летний житель Красноуральска

В Красноуральске состоится прощание с бойцом, погибшим на специальной военной операции.

Источник: пресс-служба администрации городского округа Красноуральск

На специальной военной операции погиб 33-летний житель Красноуральска Константин Вишев. Свердловчанина не стало во время исполнения им воинского долга.

— Прощание состоится 2 октября 2024 года в 11:00 у дома по адресу улица Металлургов, 3, — сообщает пресс-служба администрации городского округа Красноуральск. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Отпевание погибшего бойца состоится в местной часовне в 11:30.

Ранее сообщалось о гибели рядового Дмитрия Воробьева из Старопышминска, который был мобилизован в октябре 2022 года. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе пытался оказать помощь раненному сослуживцу, когда его настигла смерть.