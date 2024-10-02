«Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду… столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив их отступить», — говорится в заявлении в Telegram-канале «Исламского сопротивления».
«Хезболла» заявила, что впервые вступила в бой с израильской пехотой
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии у населенного пункта Одайсе на юге страны.