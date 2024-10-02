Отец помог прятать труп: ишимбаец получил 8 лет «строгача» за убийство знакомого

В башкирском городе Ишимбай вынесли приговор обвиняемому в убийстве. Об этом рассказала объединенная служба судов республики.
Все случилось осенью прошлого года — 6 октября. Во время распития спиртного 28-летний подсудимый и его знакомый поругались. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил приятеля ножом в туловище, из-за чего тот скончался на месте. После этого молодой ишимбаец с помощью своего отца и соседа вывез труп на мотоблоке в лес в районе реки Тайрук, где спрятал его в канаве и прикрыл ветками.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ишимбайский городской суд назначил мужчине восемь лет в колонии строгого режима и взыскал с него в пользу сестры убитого 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.
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