Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учётом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — говорится в документе.