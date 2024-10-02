Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания

Об этом свидетельствуют судебные материалы, передаёт РИА Новости.
«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учётом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокусе» продлён до 22 декабря.
Также сообщалось, что в деле о теракте в «Крокусе» фигурируют ЧОП и подрядные организации.