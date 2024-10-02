Иностранец угрожал девушке с ребёнком в Приморье из-за замечания

«Вот только что этот человек из, в этой машине, сказал мне, что кое-что сделает с моим лицом. Только потому, что я ему сделала замечание, что он полчаса стоял возле подъезда и не давал проехать машинам. Сделала я это достаточно любезно, но человек очень агрессивно себя повёл», — рассказала девушка.