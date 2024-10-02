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Иностранец угрожал девушке с ребёнком в Приморье из-за замечания

Она отметила его сильную агрессию.

Источник: Соцсети

Жительница Приморья пожаловалась на иностранца, который угрожал ей из-за сделанного ею замечания. В соцсетях, где распространилось её обращение на видео, отметили, что она в этот момент была с ребёнком.

«Вот только что этот человек из, в этой машине, сказал мне, что кое-что сделает с моим лицом. Только потому, что я ему сделала замечание, что он полчаса стоял возле подъезда и не давал проехать машинам. Сделала я это достаточно любезно, но человек очень агрессивно себя повёл», — рассказала девушка.

Напомним, ранее в одном из дворов в Приморье иностранный гражданин оскорбил женщину и применил к ней силу.