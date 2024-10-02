Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь энергетиками. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Гродноэнерго».
В сообщении говорится, что в Волковысском районе мошенники начали выдавать себя за энергетиков. В организации пояснили, что аферисты представляются сотрудниками энергоснабжающей организации, а затем путем обмана пытаются получить паспортные данные у белорусов.
«На сегодняшний день известно уже о нескольких таких случаях, когда звонившие под предлогом замены счетчика просили продиктовать серию/номер паспорта жителей района», — сказано в сообщении.
В «Гродноэнерго» подчеркнули, что куда именно утекают и как пользуются похищенными личными данными, неизвестно. Кроме того, сказано, что сотрудники организации во время звонка по замене и проверке электронных счетчиков могут уточнить лишь дату и время, которая удобна для визита.
«Никаких личных данных при этом не уточняется», — заявили в организации.
В случае сомнений, белорусам рекомендуют позвонить в организацию по территориальному нахождению, и уточнить, является ли данный сотрудник представителем «Гродноэнерго».