Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь энергетиками

В «Гродноэнерго» подчеркнули, что куда именно утекают и как пользуются похищенными личными данными, неизвестно. Кроме того, сказано, что сотрудники организации во время звонка по замене и проверке электронных счетчиков могут уточнить лишь дату и время, которая удобна для визита.