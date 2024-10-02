Вымогательство и покушение на убийство: преступные группы задержаны в Казахстане

«Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО “Корпорация Казахмыс” пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.