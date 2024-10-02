«На поводке его никто не выгуливал!» — омичка, ставшая героиней скандального ролика, объяснила свой поступок

Вчера соцсети Омска и новостные сайты облетел скандальный видеоролик. На кадрах, снятых очевидцами, по спортивной площадке во дворе ползет маленький ребенок. Мать мальчика при этом держит его за поводок, а рядом свободно резвится и играет домашний пес.
Видео наделало много шума. Одни предполагали, что мать ребенка заигралась в квадробера и требовали, чтобы семью проверила полиция. Другие, правда в меньшинстве, не находили в поступке омички ничего зазорного.
Омская полиция организовала проверку. Сегодня в УМВД сообщили, что героиню видео нашли. Семья характеризуется как благополучная, но проверка пока не окончена.
Журналистам тоже удалось найти героиню скандального ролика. Как рассказала молодая мать, она просто играла с сыном.
«На поводке его никто не выгуливал. Он играл, так захотел, ребенку всего четыре года. До шести лет ролевые игры, когда малыш представляет себя то собакой, то кошкой, то тигром — это нормально», — рассказала мать мальчика «РГ».
А что касается квадроберов, то до разразившегося скандала женщина, по ее словам, о них даже не слышала.
Также семья планирует написать заявление в УМВД — мать мальчика планирует призвать к ответу тех, кто без ее разрешения сделал видеозапись с несовершеннолетним.