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В Подмосковье найден мёртвым экс-министр ЛНР Константин Завизенов из Перми

Он занимал пост министра топлива, энергетики и угольной промышленности.

Источник: РИА "Новости"

Экс-министр энергетики Луганской народной республики (ЛНР) Константин Завизенов найден мёртвым в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Как рассказывает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бывший министр был найден в Московской области. На теле Завизенова обнаружено огнестрельное ранение. По одной из версий, причиной смерти 50-летнего мужчины является суицид.

Напомним, Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми. В 1996 году он окончил ПНИПУ на инженера-химика-технолога и позже прошёл курс профессиональной переподготовки на менеджера-экономиста. За время своей профессиональной карьеры трудился в авиационной и химической промышленности, а также департаменте регулирования электроэнергетики Миэнерго РФ. Завизенов возглавлял управление инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом». В августе 2022 года был назначен министром топлива, энергетики и угольной промышленности.

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