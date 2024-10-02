В Подмосковье найден мёртвым экс-министр ЛНР Константин Завизенов из Перми

Напомним, Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми. В 1996 году он окончил ПНИПУ на инженера-химика-технолога и позже прошёл курс профессиональной переподготовки на менеджера-экономиста. За время своей профессиональной карьеры трудился в авиационной и химической промышленности, а также департаменте регулирования электроэнергетики Миэнерго РФ. Завизенов возглавлял управление инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом». В августе 2022 года был назначен министром топлива, энергетики и угольной промышленности.