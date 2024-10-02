В Тайшете задержали лидера ячейки экстремистской организации

При задержании и обыске у мужчины нашли переделанный под боевые патроны пневматический пистолет, блокнот с записями о поступлении денег, 15 сотовых телефонов, шесть банковских карт и два ноутбука, а также открытки и нарды с символами запрещённой в России организации. Также нашли пять свёртков со шприцами, в которых содержалось наркотическое вещество и полиэтиленовый мешок с растительной массой. Вещества переданы на экспертизу.