Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшете задержали лидера ячейки экстремистской организации

29-летнего жителя Тайшета задержали по подозрению в организации ячейки экстремистской организации, запрещённой на территории РФ, и активном участии в её деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Свою деятельность задержанный вёл, когда находился в местах лишения свободы. Он собирал деньги на нужды организации, активно пропагандировал её основные взгляды, назначал «смотрящих» и организовывал азартные игры в колонии.

При задержании и обыске у мужчины нашли переделанный под боевые патроны пневматический пистолет, блокнот с записями о поступлении денег, 15 сотовых телефонов, шесть банковских карт и два ноутбука, а также открытки и нарды с символами запрещённой в России организации. Также нашли пять свёртков со шприцами, в которых содержалось наркотическое вещество и полиэтиленовый мешок с растительной массой. Вещества переданы на экспертизу.

Мужчина не отрицал свою причастность к запрещённой деятельности. Возбуждено уголовное дело.