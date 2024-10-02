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В Самарской области загорелась очередная баня

В Самарской области вновь загорелась частная баня.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ И ЧС

В городском округе Кинель Самарской области произошел крупный пожар. Еще одну баню поглотил огонь, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— 1 октября в 15 часов 18 минут поступило о том, что в поселке городского типа Усть-Кинельский городского округа Кинель на улице Арктической горит частная баня, — отметили в ведомстве.

Спустя несколько минут специалисты смогли полностью ликвидировать возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. О причинах пожара пока ничего неизвестно. Правоохранители установят причины возгорания.

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