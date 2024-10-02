Сплавы дорогих металлов и оружие выявили при ликвидации преступных групп в Улытау

Жезказган. 2 октября. КазТАГ — В области Улытау ликвидировали несколько преступных группировок, которые занимались хищением сплавов дорогостоящих металлов и хранили огнестрельное оружие, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО “Корпорация Казахмыс” пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше Т6,5 млн», — сказал в среду начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Также полиция задержала другую группу, которая в марте 2022 года вымогала Т20 млн у местного предпринимателя, угрожая ему оружием. Раскрыто покушение на убийство, произошедшее в 2018 году. Полиция изъяла огнестрельное оружие, которое использовали при преступлении.
Всего по этим фактам задержано 17 человек, проведено более 20 обысков, изъяты пять единиц огнестрельного оружия и экстремистская литература.