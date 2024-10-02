Водитель автовоза и иностранец пострадали при пожаре на трассе в Актюбинской области

«При попытке самостоятельного тушения получили ожоги водитель автовоза 1996 г.р. и проезжавший мимо гражданин Кыргызской Республики 1994 г.р., которые силами ЧС доставлены в районную больницу и переданы врачам», — говорится в сообщении.