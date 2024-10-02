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Три большегруза столкнулись на федеральной трассе в Иркутской области

Авария произошла около 15:00 1 октября на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трёх грузовиков. Авария произошла около 15:00 1 октября на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, неподалёку от посёлка Шумский произошло столкновение трёх тягачей «Сани», «Мерседес» и «Вольво» с полуприцепами. В результате дорожно-транспортного происшествия все три грузовика получили механические повреждения. Пострадал и груз, который они перевозили. Все водители от госпитализации отказались.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, по результатам которой случившемуся будет дана правовая оценка. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить также причины и условия произошедшего.