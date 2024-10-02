Три большегруза столкнулись на федеральной трассе в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, неподалёку от посёлка Шумский произошло столкновение трёх тягачей «Сани», «Мерседес» и «Вольво» с полуприцепами. В результате дорожно-транспортного происшествия все три грузовика получили механические повреждения. Пострадал и груз, который они перевозили. Все водители от госпитализации отказались.