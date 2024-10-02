Жителя Хабаровского края осудили за участие в экстремистской организации

«Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) было возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Приговором Железнодорожного районного суда города Хабаровска хабаровчанин признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии особого режима», — рассказали пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.