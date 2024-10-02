22-летняя казахстанка получила 10 лет лишения свободы

Там казахстанка была задержана. По месту ее проживания обнаружили наркотические средства, устройства для фасовки и изготовления свертков. Девушке было предъявлено обвинение в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ, их аналогов, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов (п. 1, 2, 3, 5 ч.3 ст. 297 УК). Вина была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, осмотром телефонов, где обнаружены фото закладок, перепиской с «куратором» и другими материалами дела.