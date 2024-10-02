22-летняя казахстанка получила 10 лет лишения свободы

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в августе 2023 года 22-летняя безработная жительница Жезказгана познакомилась в интернете с неустановленным лицом, которое предложило ей стать курьером по закладке наркотических веществ.
Так, как девушка нуждалась в деньгах, она согласилась на предложенные «куратором» условия. В ее обязанности входило получение наркотических средств, расфасовка и закладка их, после чего следовала оплата по факту выполненного объема работы.
«Действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом (материалы выделены в отдельное производство), закладчица по геолокации получала свертки, фасовала их и, таким образом, сбыла 60 свертков в Жезказгане, фотографируя место схрона», — установил суд.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркокурьер была задержана, указанные свертки и телефон изъяли сотрудники.
«Находясь в ходе следствия в статусе “под подпиской о невыезде”, не сделав для себя должных выводов, игнорируя “обязательство в явке”, курьер скрылась в Шахтинске, где продолжила преступную деятельность по аналогичной схеме», — отметили в суде.
Там казахстанка была задержана. По месту ее проживания обнаружили наркотические средства, устройства для фасовки и изготовления свертков. Девушке было предъявлено обвинение в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ, их аналогов, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов (п. 1, 2, 3, 5 ч.3 ст. 297 УК). Вина была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, осмотром телефонов, где обнаружены фото закладок, перепиской с «куратором» и другими материалами дела.
Суд при назначении меры наказания учел: характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность; личность подсудимой, ее поведение; влияние назначенного наказания на исправление осужденной и предупреждение новых преступлений. Подсудимую приговорили к 10 годам лишения свободы. Апелляция, изучив все обстоятельства дела, признала приговор законным и соразмерным совершенному преступлению. Приговор уже вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 4) должностным лицом с использованием служебного положения; 5) посредством использования электронных информационных ресурсов; 6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.