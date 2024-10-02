Три грузовика попали в аварию на федеральной трассе в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе 1 октября 2024 около 15:00 произошла авария. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции по Иркутской области, сейчас разбираются в обстоятельствах аварии.
По предварительной информации, на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» около поселка Шумский столкнулись тягачи Sany, Mercedes-Benz Actros и Volvo с полуприцепами.
— Во время массовой аварии большегрузы получили механические повреждения. Никто из участников столкновения не пострадал, от госпитализации отказались, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас проводят проверку, после которой станет ясно, что именно произошло и по какой причине. Водителям напоминают, что на дороге нужно быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске задержали водителя маршрутки, который нарушил правила ПДД. Теперь он должен заплатить штраф.