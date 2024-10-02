Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три грузовика попали в аварию на федеральной трассе в Нижнеудинском районе

Все участники столкновения остались живы
Источник: Комсомольская правда

В Нижнеудинском районе 1 октября 2024 около 15:00 произошла авария. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции по Иркутской области, сейчас разбираются в обстоятельствах аварии.

По предварительной информации, на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» около поселка Шумский столкнулись тягачи Sany, Mercedes-Benz Actros и Volvo с полуприцепами.

— Во время массовой аварии большегрузы получили механические повреждения. Никто из участников столкновения не пострадал, от госпитализации отказались, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Три грузовика попали в аварию в Нижнеудинском районе. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Сейчас проводят проверку, после которой станет ясно, что именно произошло и по какой причине. Водителям напоминают, что на дороге нужно быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Три грузовика попали в аварию в Нижнеудинском районе. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске задержали водителя маршрутки, который нарушил правила ПДД. Теперь он должен заплатить штраф.