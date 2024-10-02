АНПЗ на время планово-предупредительных работ обещает отгрузку ГСМ из накопленных запасов

«Работы проводятся в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности и утверждённым графиком министерства энергетики РК (минэнерго). Эти плановые работы на регулярной основе необходимы для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок, поддержания стабильного состояния оборудования и повышения эффективности производства. В период ППР на АНПЗ будут проведены мероприятия по техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) будет производиться в закрытой системе — для исключения попадания в атмосферу вредных веществ», — уточнили на заводе.