АНПЗ на время планово-предупредительных работ обещает отгрузку ГСМ из накопленных запасов

Атырау. 2 октября. КазТАГ — Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) на время планово-предупредительных работ (ППР) обещает отгрузку горюче-смазочных материалов (ГСМ) из накопленных запасов, передает корреспондент агентства.
«Отгрузка основных видов нефтепродуктов на период проведения ППР будет осуществляться за счет накопленных запасов в соответствии с планом, согласованным минэнерго. Сформированный объем запаса нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарном парке завода составляет: автобензины — 30 тыс. тонн; дизельное топливо — 15 тыс. тонн, авиатопливо — 6,5 тыс. тонн, сжиженный газ — 500 тонн», — сообщает АНПЗ.
ППР стартовали 1 октября.
«Работы проводятся в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности и утверждённым графиком министерства энергетики РК (минэнерго). Эти плановые работы на регулярной основе необходимы для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок, поддержания стабильного состояния оборудования и повышения эффективности производства. В период ППР на АНПЗ будут проведены мероприятия по техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) будет производиться в закрытой системе — для исключения попадания в атмосферу вредных веществ», — уточнили на заводе.
Отмечается, что на ППР будет мобилизовано более 2 тыс. работников, а также порядка 70 единиц спецтехники.
«Завершение ППР и переход предприятия на стабильный режим запланированы до конца октября 2024 года», — заверили на АНПЗ.