Житель Самарской области за убийство и кражу приговорён к 9,5 годам колонии

36-летний житель Жигулевска признан судом виновным в убийстве женщины и краже денег у мужчины.
Убийство жигулёвец совершил в марте 2023 года. Распивая алкоголь со своей знакомой в её квартире, жигулёвец поссорился с женщиной и пустил в ход нож. От множественных ножевых ранений и ударов другим предметом жертва агрессивного жигулёвца скончалась.
Ранее жигулёвец обворовал своего знакомого. Он украл у спящего пьяного мужчины деньги.
За совершённые преступления суд приговорил жигулёвца к девяти годам шести месяцам колонии. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.