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Житель Самарской области за убийство и кражу приговорён к 9,5 годам колонии

Осужденный зарезал женщину и украл деньги у мужчины.

36-летний житель Жигулевска признан судом виновным в убийстве женщины и краже денег у мужчины.

Убийство жигулёвец совершил в марте 2023 года. Распивая алкоголь со своей знакомой в её квартире, жигулёвец поссорился с женщиной и пустил в ход нож. От множественных ножевых ранений и ударов другим предметом жертва агрессивного жигулёвца скончалась.

Ранее жигулёвец обворовал своего знакомого. Он украл у спящего пьяного мужчины деньги.

За совершённые преступления суд приговорил жигулёвца к девяти годам шести месяцам колонии. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.