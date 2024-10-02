Житель Самарской области за убийство и кражу приговорён к 9,5 годам колонии

Убийство жигулёвец совершил в марте 2023 года. Распивая алкоголь со своей знакомой в её квартире, жигулёвец поссорился с женщиной и пустил в ход нож. От множественных ножевых ранений и ударов другим предметом жертва агрессивного жигулёвца скончалась.