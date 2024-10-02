За кражу велосипеда хабаровчанин отправится в колонию-поселение

Как пояснил задержанный, в новостройке он оказался случайно. Гулял по городу в поисках любого ценного имущества, которое можно похитить. На байке потерпевшего он преодолел расстояние в 13 километров, чтобы сдать имущество в комиссионный магазин на улице Краснореченской. За продажу велосипеда злоумышленник выручил одну тысячу рублей, которые затем потратил на личные цели.