За кражу велосипеда хабаровчанин отправится в колонию-поселение

В полицию Хабаровска за помощью обратился житель новостройки, расположенной в переулке Кустарном. Из подъезда дома неизвестный похитил принадлежащий заявителю велосипед стоимостью 18 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Заявитель рассказал, что приобрел байк для ребенка, который оставлял его на лестничной площадке возле квартиры. Домой из-за габаритов не заносил, удерживающими тросами и замками не пользовался.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдегния. Это позволило установить личность и задержать подсудимого. Им оказался 23-летний уроженец г. Чусового Пермского края. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.
Как пояснил задержанный, в новостройке он оказался случайно. Гулял по городу в поисках любого ценного имущества, которое можно похитить. На байке потерпевшего он преодолел расстояние в 13 километров, чтобы сдать имущество в комиссионный магазин на улице Краснореченской. За продажу велосипеда злоумышленник выручил одну тысячу рублей, которые затем потратил на личные цели.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», подсудимый дал признательные показания, активно способствовал раскрытию совершенного противоправного деяния.
На время следствия и суда в отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год три месяца с отбыванием в колонии-поселении.
Сотрудники полиции призывают владельцев велосипедов более внимательно относиться к сохранности своего транспортного средства.
— При покупке сделайте подробные фотографии велосипеда. Если есть номер, сфотографируйте и его.
— Сохраняйте все документы, которые вы получаете от продавца.
— Не оставляйте средство передвижения без присмотра даже на короткий срок. Не храните велосипед в местах общего доступа — в подъездах, фойе, лестничных площадках.
— При парковке фиксируйте байк не только за раму, но и за колеса и руль. Используйте цепи или специализированные велосипедные замки. Вскрыть их злоумышленникам намного сложнее, нежели перекусить металлический тросик.
— Игнорируйте просьбы малознакомых или незнакомых людей покататься на вашем велосипеде.