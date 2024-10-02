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В полиции рассказали, чего хотел мужчина в трусах и с пистолетом от заложника в подъезде в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. В соцсетях в среду стало распространяться видео, снятое жителями дома № 6 по улице Нейбута. Мужчина в трусах и с пистолетом прорывался в квартиру и угрожал кого-то застрелить. В пресс-службе МВД рассказали, что произошло.

Источник: Reuters

«Установлено, что в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 22-летнего местного жителя о том, что ему угрожает отец, в руках которого находится пневматический пистолет», — говорится в сообщении МВД Приморья.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место после вызова, задержали мужчину с пистолетом. Оружие оказалось пневматическим, никто не ранен. 52-летний нападавший задержан.

В полиции уточнили, что сейчас проводится проверка по данному факту. Оружие отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле таксиста-мигранта, который намекал пассажирке на половую связь и даже блокировал двери машины.