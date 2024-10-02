В полиции рассказали, чего хотел мужчина в трусах и с пистолетом от заложника в подъезде в Приморье

«Установлено, что в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 22-летнего местного жителя о том, что ему угрожает отец, в руках которого находится пневматический пистолет», — говорится в сообщении МВД Приморья.
Сотрудники полиции, которые прибыли на место после вызова, задержали мужчину с пистолетом. Оружие оказалось пневматическим, никто не ранен. 52-летний нападавший задержан.
В полиции уточнили, что сейчас проводится проверка по данному факту. Оружие отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле таксиста-мигранта, который намекал пассажирке на половую связь и даже блокировал двери машины.