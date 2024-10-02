В полиции рассказали, чего хотел мужчина в трусах и с пистолетом от заложника в подъезде в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. В соцсетях в среду стало распространяться видео, снятое жителями дома № 6 по улице Нейбута. Мужчина в трусах и с пистолетом прорывался в квартиру и угрожал кого-то застрелить. В пресс-службе МВД рассказали, что произошло.