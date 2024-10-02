В Тукаевском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода, который ночью шел по трассе

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 18-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Накануне на первом километре автодороги Набережные Челны — Водозабор — поселок Новый легковушка насмерть сбила пешехода.
Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 18-летний водитель за рулем «Лада Приора» сбил пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.