Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области

В Ростовской области спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— Полная ликвидация огня в 06:00, — сообщили в региональном ведомстве.
Напомним, что пожар произошел в Азовском районе 1 октября — загорелся камыш на окраине Обильненского сельского поселения. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространялся по территории поля — пламенем было охвачено порядка 30 гектаров. Н месте ЧП работали десятки спасателей. Также к тушению привлекли вертолет МЧС Ми-8.