Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области

Напомним, что пожар произошел в Азовском районе 1 октября — загорелся камыш на окраине Обильненского сельского поселения. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространялся по территории поля — пламенем было охвачено порядка 30 гектаров. Н месте ЧП работали десятки спасателей. Также к тушению привлекли вертолет МЧС Ми-8.