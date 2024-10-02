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Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области

В Азовском районе спасатели потушили пожар площадью 30 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— Полная ликвидация огня в 06:00, — сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, что пожар произошел в Азовском районе 1 октября — загорелся камыш на окраине Обильненского сельского поселения. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространялся по территории поля — пламенем было охвачено порядка 30 гектаров. Н месте ЧП работали десятки спасателей. Также к тушению привлекли вертолет МЧС Ми-8.