Названа возможная причина попытки убийства дзюдоиста-чемпиона в Алматы

«Задолжали около 300 тысяч долларов. Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла теща Дамира. Мы были недалеко и все видели», — сообщил Алишов.