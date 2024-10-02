Сотрудников самарской компании подозревают в хищении продуктов у армии

В июле 2023 г. между Минобороны РФ и «РБЕ “Филиал Поволжье” был заключен госконтракт на сумму более 200 млн руб. по организации питания военных во Владивостоке. Хищения совершались с ноября 2023 по апрель 2024 г. путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих. Похищенное реализовывалось через торговые точки города Владивостока.