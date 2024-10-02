Сотрудников самарской компании подозревают в хищении продуктов у армии

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому также проходит заместитель командира воинской части.
По версии следствия, были похищены продукты на более чем 20 млн руб. в рамках госконтракта на питание военных во Владивостоке.
«Военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ООО “РБЕ “Филиал Поволжье” Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и заместителя командира воинской части Владимира Ракова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)”, — сказали в ведомстве.
В июле 2023 г. между Минобороны РФ и «РБЕ “Филиал Поволжье” был заключен госконтракт на сумму более 200 млн руб. по организации питания военных во Владивостоке. Хищения совершались с ноября 2023 по апрель 2024 г. путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих. Похищенное реализовывалось через торговые точки города Владивостока.
ООО «РБЕ “Филиал Поволжье” аффилировано выходцу из самарского бизнеса, создателю группы компаний “РБЕ” Андрею Шокину. По данным ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в Самаре по ул. Мичурина, 21. Генеральный директор — Артур Минасян. Учредители — АО “СМАРТ АКТИВЫ” и
АО “ПИКС ХОЛДИНГ”. До мая 2024 г. в числе учредителей был Никита Шокин. Баланс общества составляет 3,53 млрд руб., выручка за 2023 г. — 4,93 млрд руб., чистая прибыль — 399,09 млн рублей.