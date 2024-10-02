Полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипобъектам Израиля

«Посольства и без этого (без учета конфликта между Ираном и Израилем — КазТАГ) всегда под охраной полиции. Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем ОВД (органов внутренних дел — КазТАГ), маршруты патрулирования мы приблизили к этим объектам, дополнительно посредством камер ЦОУ (центров оперативного управления — КазТАГ) осуществляется видеомониторинг прилегающей территории», — сообщил редакции КазТАГ в среду, отвечая на соответствующий вопрос, начальник департамента информационной политики МВД Шынгыс Алекешев.