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Полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипобъектам Израиля

Астана. 2 октября. КазТАГ — Полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипломатическим объектам Израиля, передает корреспондент агентства. "Пос…

Источник: КазТАГ

Астана. 2 октября. КазТАГ — Полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипломатическим объектам Израиля, передает корреспондент агентства.

«Посольства и без этого (без учета конфликта между Ираном и Израилем — КазТАГ) всегда под охраной полиции. Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем ОВД (органов внутренних дел — КазТАГ), маршруты патрулирования мы приблизили к этим объектам, дополнительно посредством камер ЦОУ (центров оперативного управления — КазТАГ) осуществляется видеомониторинг прилегающей территории», — сообщил редакции КазТАГ в среду, отвечая на соответствующий вопрос, начальник департамента информационной политики МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, накануне КазТАГ со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе сообщал, что МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем. Конфликт между этими странами перешел в горячую фазу в ночь на 2 октября.