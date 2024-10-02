Казахстан оказался на 65 месте в глобальном индексе верховенства закона

Астана. 2 октября. КазТАГ — Казахстан оказался на 65 месте из 142 в глобальном индексе верховенства закона, передает корреспондент агентства.
Международная организация World Justice Project опубликовала рейтинг по результатам 2023 года. Рейтинг включает такие факторы, ограничения полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытое правительство, права, порядок и безопасность, обеспечение соблюдения нормативных актов, гражданское правосудие, уголовное правосудие.
Казахстан оказался на 65 месте из 142, на первом — Дания, а на последнем — Венесуэла. Россия заняла 113 место.
Самый лучший показатель у Казахстана по общественному порядку и безопасности. Общий показатель Казахстан держит уже второй год подряд.