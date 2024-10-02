Школьник напал с ножом на одноклассника в Казахстане

«Конечно, это нонсенс, мы сами в недоумении, в шоке. Впервые такое произошло с нашими учениками — несмотря на всю проводимую работу и против буллинга, и в целом по нормам поведения. Сотрудники отдела полиции регулярно читают лекции. Ранее неприязненных отношений между ребятами педагоги не замечали. Однако сейчас ученик, который ударил, говорит, что были».