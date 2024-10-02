«Тряс пацана из-за каких-то 30 рублей!»: водитель маршрутки напал на школьника в Бурятии

Утром 2 октября в популярном паблике Улан-Удэ анонимный пользователь соцсетей рассказал о ситуации, которая произошла на остановке «Баргузин». По его словам, водитель городского маршрута № 37 напал на подростка и удерживал его, требуя деньги. Якобы подросток перевел оплату за проезд на карту, но мужчина не поверил.
— Люди возмущались, хотели сами за него оплатить! Минут 10 водитель тряс этого пацана из-за каких-то 30 рублей, — поделился автор публикации.
Конфликт попал на видео. На кадрах видно, как мужчина догнал школьника на улице, дергал за куртку и силой заставил вернуться к маршрутке. В ответ на просьбу показать онлайн-чек, юный пассажир утверждал, что «закрыл приложение, теперь его невозможно открыть».
Как именно завершился конфликт неизвестно, но ролик вызвал бурные обсуждения в сети. Также на случившееся отреагировали в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ:
— В адрес перевозчика направлено предписание о проведении внеочередного инструктажа водительского состава по вопросам перевозок несовершеннолетних пассажиров, вежливого обслуживания пассажиров, принятии мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам маршрута.
Тем временем в ГУ МВД России по Бурятии организовали проведение проверки. Несмотря на то, что заявлений по этому поводу не поступало, обращение зарегистрировали после мониторинга соцсетей.
— Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее мать школьницы пожаловалась, что ее дочь высадили из трамвая при 30-градусном морозе, хотя на ее банковской карте были деньги.