«Тряс пацана из-за каких-то 30 рублей!»: водитель маршрутки напал на школьника в Бурятии

Утром 2 октября в популярном паблике Улан-Удэ анонимный пользователь соцсетей рассказал о ситуации, которая произошла на остановке «Баргузин». По его словам, водитель городского маршрута № 37 напал на подростка и удерживал его, требуя деньги. Якобы подросток перевел оплату за проезд на карту, но мужчина не поверил.