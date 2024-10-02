Находящегося в международном розыске ростовчанина задержали под Нальчиком

Мужчина восемь лет скрывался от правоохранителей, чтобы не платить алименты ребенку.
Днем 29 сентября мужчина ехал в микроавтобусе в сторону Ставропольского края. На федеральном КПП «Малка» (рядом с одноименным селом) транспорт остановили для проверки документов. Когда полицейские установили личность ростовчанина, его тут же задержали.
— Мужчина был доставлен в территориальный отдел внутренних дел, — сообщили в ГУ МВД по СКФО.
Какую сумму он обязан выплатить бывшей жене с ребенком, не уточняется. Не исключено, что речь идет о сотнях тысяч рублей.