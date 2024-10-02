Находящегося в международном розыске ростовчанина задержали под Нальчиком

Днем 29 сентября мужчина ехал в микроавтобусе в сторону Ставропольского края. На федеральном КПП «Малка» (рядом с одноименным селом) транспорт остановили для проверки документов. Когда полицейские установили личность ростовчанина, его тут же задержали.