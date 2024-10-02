В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору ГИБДД за взятку

35-летний инспектор ДПС в мае 2022 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, в пункте по оформлению ДТП по просьбе знакомого — бывшего сотрудника ГИБДД — осуществил регистрацию инсценированной аварии без фактического осмотра повреждений автомобилей для дальнейшей передачи документов в страховую организацию. От водителя одного из транспортных средств обвиняемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей.