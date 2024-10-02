В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору ГИБДД за взятку

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга 2 октября вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД, обвиняемому в получении взятки.
35-летний инспектор ДПС в мае 2022 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, в пункте по оформлению ДТП по просьбе знакомого — бывшего сотрудника ГИБДД — осуществил регистрацию инсценированной аварии без фактического осмотра повреждений автомобилей для дальнейшей передачи документов в страховую организацию. От водителя одного из транспортных средств обвиняемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей.
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, на срок 2 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.