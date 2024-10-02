С гор Южного Урала эвакуировали рабочего, которому стало плохо

Часто южноуральцы терпят боли до последнего и не обращаются к врачам, хотя это может привести к печальным последствиям. Например, дальнобойщик из Беларуси Василий Миронов не обратил внимания на режущие ощущения в животе во время одной из своих поездок. Преодолев ещё несколько тысяч километров под действием болеутоляющих он понял, что терпеть больше нельзя и вызвал скорую. Мужчина оказался в руках специалистов районной больницы села Долгодеревенское. Медики выяснили, что у пациента уже давно произошёл разрыв аппендикса, и провели срочную операцию.