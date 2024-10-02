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С гор Южного Урала эвакуировали рабочего, которому стало плохо

Несколько дней южноуральца мучила слабость, однако он не придавал этому значения. Когда состояние ухудшилось, он всё же решился обратиться за помощью. Ситуацию осложнило то, что мужчина работал в горах «Таганая», и самостоятельно добраться до города он уже физически не мог. Ему на выручку поспешили спасатели. О дальнейшей судьбе больного читайте в нашем материале.

Источник: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали мужчину на квадроциклах. При этом всю дорогу они контролировали его состояние здоровья. Больного доставили к Центральной усадьбе национального парка «Таганай», где его ожидала бригада скорой помощи. Южноуральца увезли в больницу.

— Благодаря оперативным действиям спасателей и врачей, ухудшение здоровья мужчины не было допущено, — сообщили радостную новость в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Часто южноуральцы терпят боли до последнего и не обращаются к врачам, хотя это может привести к печальным последствиям. Например, дальнобойщик из Беларуси Василий Миронов не обратил внимания на режущие ощущения в животе во время одной из своих поездок. Преодолев ещё несколько тысяч километров под действием болеутоляющих он понял, что терпеть больше нельзя и вызвал скорую. Мужчина оказался в руках специалистов районной больницы села Долгодеревенское. Медики выяснили, что у пациента уже давно произошёл разрыв аппендикса, и провели срочную операцию.