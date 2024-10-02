На ЕКАДе произошло массовое ДТП из автомобилей, столкнувшихся по инерции

Предварительно установлено, что Volkswagen Passat двигался со стороны улицы Бахчиванджи по направлению к Луганской. Водитель иномарки не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим на месте ВАЗ-21114, который врезался в Hyundai Solaris. В свою очередь Solaris отбросило на Toyota Corolla. Машины стояли в крайнем левом ряду в заторе.