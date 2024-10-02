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На ЕКАДе произошло массовое ДТП из автомобилей, столкнувшихся по инерции

Возле Большого Истока на ЕКАДе столкнулись сразу четыре автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вечером 1 октября на объездной автодороги произошло столкновение четырех автомобилей. Инцидент случился в 19:20 на 558 метре ЕКАДа.

Предварительно установлено, что Volkswagen Passat двигался со стороны улицы Бахчиванджи по направлению к Луганской. Водитель иномарки не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим на месте ВАЗ-21114, который врезался в Hyundai Solaris. В свою очередь Solaris отбросило на Toyota Corolla. Машины стояли в крайнем левом ряду в заторе.

— [Водитель Volkswagen Passat] пояснил, что ехал с включенным круиз контролем на автомашине в крайнем левом ряду, не заметил, что впереди него образовался затор, вследствие чего произошло столкновение, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города.

ГИБДД