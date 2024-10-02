Двое хабаровчани лишились автомобиля после охоты на косуль на Хехцире

В Хабаровске осуждены два местных жителя, застрелившие двух косуль в заказнике «Хехцирский», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Браконьерством предприниматель и его безработный приятель решили заняться в день рождения одного из них, чтобы добыть экзотическое мясо к праздничному столу. В ноябре прошлого года они проехали на «Митсубиси Паджеро» по дороге вдоль леса в заказнике, выследили животных с помощью тепловизора и застрелили из машины. Затем один из них взял сани-волокуши и отправился за добычей.
В этот момент приятелей обнаружили сотрудники заказника. Они вызвали полицию и передали сотрудникам браконьеров.
Разрешения на охоту у них не было, на оружие тоже.
— Обвиняемые причинили ущерб своими действиями на 480 тысяч рублей. Хабаровский районный суд признал их виновными в незаконной охоте (ч.2 ст. 258 УК РФ). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, от 1 до 2 лет. Кроме того, в доход государства конфисковано оружие и автомобиль «Митсубиси Паджеро», — рассказала помощник прокурора Хабаровского района Екатерина Трофименко.