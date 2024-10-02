Двое хабаровчани лишились автомобиля после охоты на косуль на Хехцире

Браконьерством предприниматель и его безработный приятель решили заняться в день рождения одного из них, чтобы добыть экзотическое мясо к праздничному столу. В ноябре прошлого года они проехали на «Митсубиси Паджеро» по дороге вдоль леса в заказнике, выследили животных с помощью тепловизора и застрелили из машины. Затем один из них взял сани-волокуши и отправился за добычей.