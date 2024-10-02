У экс-председателя Краснодарского краевого суда нашли имущество на 7 млрд

По мнению Генпрокуратуры, в бытность председателем краевого суда и после отставки Александр Чернов покупал и фактически руководил хозяйствующими субъектами. При этом доход он скрывал и не декларировал. В генпрокуратуре уверены, что для капитализации активов он использовал судейские полномочия, а к бизнесу привлекал родственников и доверенных лиц. Прибыль пускали в оборот, таким образом сформировался актив в размере 7 млрд рублей.