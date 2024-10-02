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У экс-председателя Краснодарского краевого суда нашли имущество на 7 млрд

У экс-председателя Краснодарского краевого суда нашли имущество на 7 млрд, сообщает «Ъ-Кубань».

Иск об обращении в доход государства имущества бывшего председателя краевого суда подала в Кропоткинский городской суд генеральная прокуратура.

По мнению Генпрокуратуры, в бытность председателем краевого суда и после отставки Александр Чернов покупал и фактически руководил хозяйствующими субъектами. При этом доход он скрывал и не декларировал. В генпрокуратуре уверены, что для капитализации активов он использовал судейские полномочия, а к бизнесу привлекал родственников и доверенных лиц. Прибыль пускали в оборот, таким образом сформировался актив в размере 7 млрд рублей.

Иск генпрокуратура подала к 12 физическим и 3 юридическим лицам. В нем содержалось требование о конфискации их имущества. 30 сентября иск был удовлетворен. Среди арестованного имущества земельные участки и недвижимость в Сочи, Геленджике, Кропоткине, Краснодаре и Москве. Кроме того, арестовано все имущество Чернова, включая счета в пяти банках.

При этом решение о конфискации не будет приостановлено даже в случае его обжалования. Дата судебного заседания по конфискации пока не назначена.

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года. В отставку он ушел в конце февраля 2019 года по достижении предельного возраста.

Прокуратура