Астана. 2 октября. КазТАГ — Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали облетать воздушное пространство Ирана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства транспорта Казахстана.
«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полетам в соответствующем регионе», — говорится в сообщении в среду.
Напомним, накануне КазТАГ со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе сообщал, что МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем. Конфликт между этими странами перешел в горячую фазу в ночь на 2 октября. Также КазТАГ выяснил, что полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.