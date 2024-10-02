Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток задержан с крупной партией наркотиков в Костанайской области

Костанай. 2 октября. КазТАГ — В Костанайской области задержали 16-летнего «закладчика» с 25 свертками синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел…

Костанай. 2 октября. КазТАГ — В Костанайской области задержали 16-летнего «закладчика» с 25 свертками синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«16-летний “закладчик” задержан с 25 свертками “синтетики”, — говорится в сообщении в среду.

Студента поймали с наркотиком альфа-PVP.

Как отметили в МВД, борьба с наркотиками среди молодежи ведется активно: за последний год проведено более 10 тыс. антинаркотических мероприятий с участием свыше 714 тыс. подростков. Полиция также заблокировала более 3 тыс. наркосайтов и устранила рекламу на улицах.