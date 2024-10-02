Подросток задержан с крупной партией наркотиков в Костанайской области

Как отметили в МВД, борьба с наркотиками среди молодежи ведется активно: за последний год проведено более 10 тыс. антинаркотических мероприятий с участием свыше 714 тыс. подростков. Полиция также заблокировала более 3 тыс. наркосайтов и устранила рекламу на улицах.