Минчанин сходил в пиццерию с детьми и стал фигурантом уголовного дела. Как так вышло?

Мужчина примерил очки и решил, что они ему идут. Владелец аксессуара, который был в кафе за полчаса до этого, обратился в милицию с просьбой найти дорогую пропажу. Очки стоили Br250.



Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД столицы разыскали 42-летнего минчанина, изъяли очки и вернули их хозяину.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Ранее проблем с законом минчанин не имел.