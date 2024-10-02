Мужчина примерил очки и решил, что они ему идут. Владелец аксессуара, который был в кафе за полчаса до этого, обратился в милицию с просьбой найти дорогую пропажу. Очки стоили Br250.
Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД столицы разыскали 42-летнего минчанина, изъяли очки и вернули их хозяину.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Ранее проблем с законом минчанин не имел.
Минчанин сходил в пиццерию с детьми и стал фигурантом уголовного дела. Как так вышло?
Минчанин пришел в пиццерию вместе с детьми и забрал себе оставленные кем-то на столике солнцезащитные очки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина примерил очки и решил, что они ему идут. Владелец аксессуара, который был в кафе за полчаса до этого, обратился в милицию с просьбой найти дорогую пропажу. Очки стоили Br250.