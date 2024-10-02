За неделю мошенники обокрали 60 крымчан

За период с 23 по 29 сентября дистанционные мошенники обокрали 60 жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Так, 23 крымчанам позвонили неизвестные и предложили заработок на бирже. Девять человек поверили в то, когда неизвестный пишет в мессенджерах или соцсетях от имени знакомого или родственника, прося о деньгах.
«Через звонки обмануты 30 граждан», — отметили в полиции.
Так, жителю Керчи звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. Собеседники заявили, что на его счету происходят несанкционированные списания. Они убедили жителя Керчи перевести на «безопасный» счет около 2,35 млн рублей.
В МВД отметили, что в 19 случаях крымчанам звонили посредством мессенджеров. Кроме того, через сайты и социальные сети были обмануты 26 человек. Так, жительница Симферополя рассказала, что в сети нашла объявление о быстром заработке через определенную платформу. Крымчанка оставила контакты, и ей позвонил неизвестный. Тот представился сотрудником этой фирмы. Собеседник предложил горожанке инвестировать в акции компании. Она перевела более 330 тысяч рублей, но никаких доходов не получила.
«Через переход по ссылкам и установку сторонних приложений обмануты 4 гражданина», — говорится в сообщении.