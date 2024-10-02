За неделю мошенники обокрали 60 крымчан

В МВД отметили, что в 19 случаях крымчанам звонили посредством мессенджеров. Кроме того, через сайты и социальные сети были обмануты 26 человек. Так, жительница Симферополя рассказала, что в сети нашла объявление о быстром заработке через определенную платформу. Крымчанка оставила контакты, и ей позвонил неизвестный. Тот представился сотрудником этой фирмы. Собеседник предложил горожанке инвестировать в акции компании. Она перевела более 330 тысяч рублей, но никаких доходов не получила.