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Потребовалась помощь врачей: у жителя Башкирии в бронхом застряла косточка черешни

В Башкирии врачи помогли мужчине с косточкой черешни в легком
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии врачи помогли мужчине с инородным предметом в легком. Об этом рассказала пресс-служба Ишимбайской центральной районной больницы.

74-летнего пациента планово госпитализировали в отделение общей терапии. Кардиолог во время осмотра выявила ослабленное дыхание с одной стороны и назначила компьютерную томографию органов грудной клетки. В результате процедуры в главном бронхе левого легкого обнаружилась косточка черешни.

Инородное тело было подвижным, оно перемещалось в легких при вдохе и выдохе. Сколько времени косточка была в легких — неизвестно.

Врач-эндоскопист вытащил косточку. После процедуры пациента осмотрели, и сейчас он уже выписан из стационара. Мужчина чувствует себя хорошо и не испытывает никаких осложнений.

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медицина