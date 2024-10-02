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В Пермском крае в смертельном ДТП пострадал 15-летний подросток

Он скончался по пути в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Подросток в возрасте 15 лет пострадал в смертельном ДТП, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Как рассказывают правоохранители, смертельная авария произошла вечером 1 октября в Нытвенском округе. Водитель автомобиля ВАЗ-2111 ехал по трассе в сторону посёлка Уральского. В районе 20:25 мужчина 1970 года рождения выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль ВАЗ-2110.

После столкновения водитель первого автомобиля скончался в карете скорой помощи. 63-летний водитель второго авто и 15-летний пассажир были госпитализированы после аварии. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП и устанавливают все обстоятельства аварии. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

В Госавтоинспекции Пермского края водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательнее в тёмное время суток.