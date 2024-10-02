В Пермском крае в смертельном ДТП пострадал 15-летний подросток

После столкновения водитель первого автомобиля скончался в карете скорой помощи. 63-летний водитель второго авто и 15-летний пассажир были госпитализированы после аварии. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП и устанавливают все обстоятельства аварии. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.