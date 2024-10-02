В Свердловской области раздались звуки сирены

В Свердловской области раздался звук сирены. Жителей Екатеринбурга и других уральских городов напугал звук. Однако никакой опасности он не предвещал, это плановая проверка.
— Проверка системы оповещения в Свердловской области: в 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители и/или в 10:43 на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Во всех уральских городах был подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Поводов для паники не было. Свердловчан просят сохранять спокойствие.
Ранее в Екатеринбурге отменили звучание сирен, которые должны были быть запущенными в 14:15. Предполагалось, что сирены зазвучат в День памяти и скорби, 22 июня.