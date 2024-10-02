В Железногорске подросток зарезал своего опекуна

Вечером 1 октября парень и 54-летняя женщина-опекун поссорились. Под действием эмоций подросток схватил кухонный нож и два раза ударил им в шею опекуна. Женщина скончалась на месте.
После этого молодой человек лег спать, а с утра пошел в школу.
Утром тело своей дочери обнаружила малоподвижная 86-летняя женщина. Она все время находилась в соседней комнате, но была не в курсе произошедшего из-за проблем со слухом и зрением.
Подростка задержали во время занятий в школе. В настоящее время он находится в отделе полиции и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Известно, что ребенок проживал в семье опекуна с четырех лет, кровных связей с опекуном не имеет. С декабря 2023 года семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении, а также из-за агрессивного поведения подростка к сверстникам.
Прокуратура организовала проверку, в рамках которой даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рассказали в ведомстве.