Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске подросток зарезал своего опекуна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15-летний мальчик пошел на убийство из-за конфликта.

Вечером 1 октября парень и 54-летняя женщина-опекун поссорились. Под действием эмоций подросток схватил кухонный нож и два раза ударил им в шею опекуна. Женщина скончалась на месте.

После этого молодой человек лег спать, а с утра пошел в школу.

Утром тело своей дочери обнаружила малоподвижная 86-летняя женщина. Она все время находилась в соседней комнате, но была не в курсе произошедшего из-за проблем со слухом и зрением.

Подростка задержали во время занятий в школе. В настоящее время он находится в отделе полиции и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что ребенок проживал в семье опекуна с четырех лет, кровных связей с опекуном не имеет. С декабря 2023 года семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении, а также из-за агрессивного поведения подростка к сверстникам.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рассказали в ведомстве.