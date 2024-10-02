Дело об убийстве семьи Алатарцевых рассмотрит Первомайский суд Владивостока

Во Владивостоке история об убийстве семьи Алатарцевых получила продолжение. Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, уголовное дело направили в суд.
Убийство многодетной семья произошло 30 лет назад, но правда об этом преступлении всплыла лишь в 2024 году. Мотивом для дальневосточников Сергея Смагина и Валерия Маркова стала квартира, из-за которой они жестоко расправились с Алатарцевыми, не пожалев даже их детей. Но все, что они получили — это 300 долларов. Стоимость, несоразмерная бесценным человеческим жизням. Подробнее об этом ужасном событии можно прочитать в отдельном материале «КП».
Мужчин признали виновными в умышленном убийстве двух и более лиц, среди которых была беременная женщина, с целью скрыть другое преступление. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Владивостока. Несмотря на то, что прошло уже 30 лет, преступники могут лишиться свободы, ведь по инкриминируемой им статье уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.