Дело об убийстве семьи Алатарцевых рассмотрит Первомайский суд Владивостока

Убийство многодетной семья произошло 30 лет назад, но правда об этом преступлении всплыла лишь в 2024 году. Мотивом для дальневосточников Сергея Смагина и Валерия Маркова стала квартира, из-за которой они жестоко расправились с Алатарцевыми, не пожалев даже их детей. Но все, что они получили — это 300 долларов. Стоимость, несоразмерная бесценным человеческим жизням. Подробнее об этом ужасном событии можно прочитать в отдельном материале «КП».