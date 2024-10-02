Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число ДТП в Казахстане выросло на 90% за год — генпрокуратура

Астана. 2 октября. КазТАГ — Число ДТП в Казахстане выросло на 90% за год, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов. "Поручил прокурорам детально разобраться с госорганам…

Источник: КазТАГ

Астана. 2 октября. КазТАГ — Число ДТП в Казахстане выросло на 90% за год, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.

«Поручил прокурорам детально разобраться с госорганами в причинах, с выработкой конкретных мер, в первую очередь, обратив внимание на наиболее аварийно-опасные участки дорог», — написал Берик Асылов на своей странице в Х.

Генпрокурор отметил, что в сравнении с прошлым годом на 90% выросло количество ДТП, также растет и количество жертв.

Замечена негативная тенденция в ЗКО, ВКО, области Абай, Улытау, Атырауской, Мангистауской областях и в городе Шымкент.