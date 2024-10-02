Источник: на Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам

В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом «глупыми были, не тех людей слушали». В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств.