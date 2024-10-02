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Антитеррористические учения провели в Карагандинской области

Караганда. 2 октября. КазТАГ — В Карагандинской области прошли антитеррористические учения, в которых участвовали более 200 представителей государственных органов и 20 единиц те…

Источник: КазТАГ

Караганда. 2 октября. КазТАГ — В Карагандинской области прошли антитеррористические учения, в которых участвовали более 200 представителей государственных органов и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба антитеррористического центра РК.

«В городе Каркаралинск, поселке Ботакара и поселке Аксу-Аюлы проведены антитеррористические учения, направленные на оценку готовности и принятие оперативных решений аварийно-спасательных служб, государственных и правоохранительных органов», — сообщили в центре в среду.

На учениях отрабатывались сценарии освобождения заложников, отражения вооруженных нападений и реагирования на подозрительные посылки. Также проверили готовность служб к минимизации последствий при террористических актах.