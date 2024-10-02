Антитеррористические учения провели в Карагандинской области

«В городе Каркаралинск, поселке Ботакара и поселке Аксу-Аюлы проведены антитеррористические учения, направленные на оценку готовности и принятие оперативных решений аварийно-спасательных служб, государственных и правоохранительных органов», — сообщили в центре в среду.